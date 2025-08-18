Regno Unito, esteso fino al 2027 il programma di incentivi per furgoni e camion elettrici

(Teleborsa) - Il governo del Regno Unito
ha deciso di estendere il programma di incentivi
per le aziende per l'acquisto di furgoni e camion elettrici
almeno fino al 2027. Lo schema di sussidi prevede un bonus fino a 2.500 sterline per i furgoni di piccole dimensioni, fino a 5.000 sterline per i furgoni di grandi dimensioni, fino a 16.000 sterline per i camion di piccole dimensioni e fino a 25.000 sterline per quelli di grandi dimensioni.
Ad annunciarlo il ministro dei trasporti, Lilian Greenwood
, che ha definito la proroga "un altro passo decisivo per accelerare la transizione della Gran Bretagna verso trasporti più puliti, sostenendo al contempo le industrie che mantengono in movimento la nostra economia, stimolando nuovi investimenti nei veicoli elettrici e aiutando le aziende a ridurre i costi e ad espandersi". L'estensione rientra nel programma governativo da 650 milioni di sterline
per la diffusione di veicoli elettrici nel Paese.
A luglio il governo britannico aveva annunciato anche un investimento di 30 milioni di sterline
annunciato per installare oltre 3.000 nuovi punti di ricarica
presso i depositi in tutto il Regno Unito.