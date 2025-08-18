Regno Unito, esteso fino al 2027 il programma di incentivi per furgoni e camion elettrici

(Teleborsa) - Il governo delha deciso di estendere ilper le aziende per l'acquisto dialmeno fino al 2027. Lo schema di sussidi prevede un bonus fino a 2.500 sterline per i furgoni di piccole dimensioni, fino a 5.000 sterline per i furgoni di grandi dimensioni, fino a 16.000 sterline per i camion di piccole dimensioni e fino a 25.000 sterline per quelli di grandi dimensioni.Ad annunciarlo il ministro dei trasporti,, che ha definito la proroga "un altro passo decisivo per accelerare la transizione della Gran Bretagna verso trasporti più puliti, sostenendo al contempo le industrie che mantengono in movimento la nostra economia, stimolando nuovi investimenti nei veicoli elettrici e aiutando le aziende a ridurre i costi e ad espandersi". L'estensione rientra nel programma governativo daper la diffusione di veicoli elettrici nel Paese.A luglio il governo britannico aveva annunciato anche un investimento diannunciato per installare oltre 3.000 nuovipresso i depositi in tutto il Regno Unito.