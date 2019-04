Mobilità sostenibile: ENEA a ExpoMove 2019

(Teleborsa) - Prende il via domani la prima edizione di, la manifestazione interamente dedicata alla(Firenze, Fortezza da Basso, 9 - 12 aprile), alla quale parteciperannosarà presente con uno stand dove sono esposte le più recenti ricerche nel settore:, che consente il trasferimento di energia durante il moto da un sistema sul piano stradale a un altro a bordo del veicolo, assicurando una ricarica continua, totale o parziale;, il primo prototipo ENEA in scala reale per la ricarica dei mezzi elettrici del trasporto pubblico che consente di “fare il pieno” in pochi secondi durante le fermate di salita/discesa viaggiatori.L'ente pubblico di ricerca italiano che opera nei settori dell'energia, dell'ambiente e delle nuove tecnologie a supporto delle politiche di competitività e di sviluppo sostenibile, vigilato dal Ministero dello sviluppo economico, organizza anche l'incontro “Mobilità elettrica: tra innovazione e rivoluzione” (giovedì 11 aprile, ore 14,30, sala Verde).