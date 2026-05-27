IBE Intermobility Future Ways 2026: a Rimini il futuro della mobilità condivisa

(Teleborsa) - Torna a Rimini IBE INTERMOBILITY future ways, la manifestazione biennale di IEG – Italian Exhibition Group dedicata alla mobilità condivisa, organizzata con il supporto della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, di ASSTRA e AN.BTI Confcommercio e con il supporto tecnico di Osservatorio Sharing Mobility e EIT Urban Mobility.



L'appuntamento è fissato dal 24 al 26 novembre 2026 presso la Fiera di Rimini, con un programma che conferma e arricchisce il posizionamento di IBE come punto di riferimento nell’area del Mediterraneo per operatori, istituzioni, produttori e innovatori del settore a livello europeo.



Tornano il Convegno Nazionale di presentazione del Rapporto Future Ways, strumento di analisi e indirizzo sull'evoluzione del ventaglio dei servizi di mobilità condivisa in Italia e in Europa, e il Rapporto Nazionale sulla Sharing Mobility, arrivato alla decima edizione e curato dall'Osservatorio Nazionale della Sharing Mobility. Due momenti di confronto che confermano la vocazione di IBE come spazio di elaborazione strategica, oltre che espositiva. Verrà inoltre presentato il ventesimo Rapporto Mobilità sostenibile in Italia: indagine sulle principali 50 città a cura di Euromobility, l’analisi che valuta lo stato della mobilità urbana in 50 città italiane, misurando indicatori come tassi di motorizzazione, trasporto pubblico, sharing mobility e qualità dell'aria. Il programma includerà inoltre workshop e momenti di approfondimento come il Secondo dossier sulla povertà dei trasporti, con il coinvolgimento della community del Transport Poverty Lab.



Un focus sarà dedicato all’evoluzione della mobilità in Cina e ai modelli che in pochi anni hanno ridefinito il trasporto pubblico. Previsti focus su digitalizzazione dei servizi di TPL, centralità del bus nella mobilità del futuro, rinnovo e gestione delle flotte (Bus 2.0), transizione energetica, tra rischi e opportunità tecnologiche come il monitoraggio in tempo reale, e nuovi sistemi di pagamento tap&go. Spazio anche alla mobilità pubblica nelle aree interne, con particolare attenzione alle soluzioni a domanda (DRT), all’integrazione tra trasporto di linea e servizi a chiamata e al ruolo del Terzo Settore. Torna la Masterclass curata da Blue Eggs dove l’analisi socio-semiotica innovativa basata sui Deep Trend® sarà applicata all’ambito della nuova mobilità urbana. Non mancheranno, come da tradizione, i test drive su strada: per tutta la durata della manifestazione i costruttori metteranno a disposizione i propri veicoli alla community professionale, offrendo la possibilità sia di effettuare prove di guida sia di vivere l’esperienza a bordo come passeggeri.



Il 24 novembre, nel giorno dell'apertura di IBE, Rimini ospiterà per la prima volta in Italia la cerimonia di premiazione del"Bus of the Year 2027 – Intercity Edition", il riconoscimento più prestigioso a livello mondiale per il settore del trasporto su gomma. Una giuria composta da giornalisti specializzati provenienti da tutta Europa sarà presente in fiera, a testimonianza del peso internazionale raggiunto dalla manifestazione.



IBE INTERMOBILITY future ways si conferma come marketplace fieristico di riferimento per la mobilità condivisa, capace di riunire in un unico contesto espositivo aziende, operatori, istituzioni, decision maker e stakeholder provenienti da filiere complementari. Il bus — protagonista storico della manifestazione — si colloca al centro del "Ventaglio della Mobilità Condivisa", dove trasporto pubblico locale, mobilità turistica, sharing, infomobilità e servizi digitali trovano spazio in un percorso espositivo e di confronto dedicato all’evoluzione del settore.



La manifestazione di IEG rafforza il suo profilo internazionale grazie a un mutual agreement con EIT Urban Mobility, iniziativa dell’European Institute of Innovation and Technology che connette imprese, istituzioni e città per sviluppare soluzioni di mobilità urbana sostenibile. L’accordo, della durata iniziale di tre anni, prevede collaborazione su contenuti, progetti e networking, favorendo l’accesso a un ecosistema europeo qualificato e nuove opportunità per startup e operatori del settore.



Confermato il Premio Lorenzo Cagnoni, dedicato ai progetti più innovativi presentati dagli espositori. È aperta inoltre fino ad agosto 2026 la Call for Start-up, promossa con il supporto di partner qualificati, per offrire visibilità a realtà emergenti e favorire l'incontro tra innovazione e mercato. Possono candidarsi start-up e PMI innovative attive nel B2B, operanti in ambiti quali e-mobility, mobilità dolce, software, componentistica, sicurezza stradale e sistemi di gestione del traffico, in coerenza con i focus di IBE Intermobility Future Ways. I partner della Call for Start-up sono: Fondazione per lo sviluppo sostenibile, ANGI (Associazione Nazionale Giovani Innovatori), Tecnopolo di Rimini, ART-ER Attrattività Ricerca Territorio, EIT Urban Mobility. Entrambi gli eventi culmineranno con la premiazione dei vincitori durante la Fiera.







(Foto: stockwerkfotodesign | 123RF)

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