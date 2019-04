Governo, vertice a Palazzo Chigi con Conte, Salvini e Di Maio

(Teleborsa) -fra il Premiered i vicepremie. L'incontro precede la partenza del premier per il Consiglio europeo a Bruxelles, all'indomani delE proprio a causa del DEF, della necessità di reperirex e della divergenza di vedute fra Lega e M5S, il pranzo di lavoro potrebbe rappresentare undi abbassare la tensione efra i due partiti della maggioranza.In occasione della festa della polizia a Roma,che il governo punterà ad unaper compensare le risorse necessarie a finanziarie le misure varate dal governo, invece che sull'aumento IVA come si era paventato . Una necessità ventilata, numeri alla mano, dal Ministro dell'Economia Giovanni tria in occasione del CdM sul DEF.per fare la flat tax, la flat tax si farà ma non aumentando l'IVA", ha chiarito oggi il leader CinquestelleIntanto, l'altro vicepremiertira dritto sullae conferma "entro l'anno di approvare unaper semplificare la vita alle famiglie italiane". "Il principio - ha detto - è semplificare e far pagare meno, non tutti ma tanti".