Eventi e scadenze del 9 luglio 2025

Mercoledì 09/07/2025

Finance For Food

(Teleborsa) -- Le sedute plenarie rappresentano la sede in cui i membri del parlamento europeo partecipano al processo decisionale e comunitario. In queste sessioni i deputati si riuniscono formalmente per far valere le proprie posizioni presso la Commissione e il Consiglio- Palazzo Imperiale Hofburg, Vienna - Con il tema "Tracciare insieme i percorsi: il futuro dell’energia globale", l'evento rappresenta uno dei principali appuntamenti del settore energetico, dove verranno riuniti Ministri dei Paesi membri dell'OPEC e di altri Paesi produttori e consumatori di energia, leader di organizzazioni internazionali, dirigenti di compagnie energetiche e istituzioni finanziarie, esperti, accademici e giornalisti, per discutere di sicurezza energetica, transizione e innovazione- Il Vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in mattinata visiterà il Ponte di Akashi. In serata sarà a Pechino- Banche e moneta: serie nazionali; L'economia italiana in breve- Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria- Palazzo Piacentini e Unioncamere, Roma - "Creare Valore - Il Mare nell'Anno del Giubileo". All'evento si riuniscono annualmente tutti gli stakeholder pubblici e privati di tutti i settori dell'Economia del Mare- Palazzo Mezzanotte, Milano - Prima edizione del Directa Summit 2025, un incontro e confronto per la community degli investitori italiani, con la partecipazione di esperti di mercati finanziari, di educazione finanziaria e di content creation per discutere di strategie di investimento, costruzione del portafoglio, trend di mercato e innovazione digitale- Azienda Agricola Costantino, Maida - Forum internazionale promosso da Entopan, che riunisce ogni anno leader istituzionali, economisti, innovatori, accademici e rappresentanti della società civile per attivare un confronto di alto livello su temi chiave dell'innovazione, della sostenibilità e della trasformazione sociale. Tra gli interventi, Antonio Tajani, Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri e Paolo Gentiloni, Commissario europeo per gli affari economici e monetari08:15 -- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale svolge l'audizione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti09:30 -- Milano, Palazzo Lombardia - Durante l'evento verrà presentato il Rapporto 2025 sul mercato immobiliare alberghiero a cura di Scenari Immobiliari in collaborazione con Castello Sgr. Apertura dei lavori di Mario Breglia (Presidente Scenari Immobiliari) e Giampiero Schiavo (AD Castello Sgr) . Seguirà un'intervista a Daniela Santanchè (Ministro del Turismo)10:00 -- Permessi di costruire - I Trimestre 202511:00 -- Biblioteca Camera dei Deputati - Evento di presentazione di Dona Italia, l’iniziativa promossa da Nexi per semplificare i pagamenti digitali e supportare il Terzo Settore nella raccolta fondi. Alla presentazione parteciperanno il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, il Presidente della Commissione Finanze della Camera dei Deputati, Marco Osnato, il Presidente di Nexi, Marcello Sala, e il CEO di Nexi, Paolo Bertoluzzo15:00 -- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema17:00 -- Quirinale - Il Presidente Sergio Mattarella incontra il Presidente della Repubblica di Moldova, Maia Sandu17:00 -- Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene al 4° Summit Nazionale sull'Economia del mare Blue Forum 2025- Assemblea: Bilancio