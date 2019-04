Sui livelli della vigilia la Borsa Italiana

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

beni per la casa

alimentare

sanitario

telecomunicazioni

Moncler

Ferragamo

CNH Industrial

Azimut

Prysmian

Saipem

Banco BPM

Juventus

Banca MPS

Credito Valtellinese

Rai Way

Brunello Cucinelli

Cairo Communication

Saras

Aeroporto di Bologna

Banca Ifis