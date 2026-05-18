Borse europee in verde su possibile riapertura dialogo USA-Iran. A Milano pesano le cedole

(Teleborsa) - Le Borse europee hanno recuperato le perdite iniziali e virano in positivo dopo la diffusione di un rapporto secondo cui gli Stati Uniti avrebbero avanzato la proposta di una sospensione temporanea delle sanzioni petrolifere contro l'Iran, in attesa del raggiungimento di un accordo definitivo. Il FTSE MIB risulta in calo per effetto dello stacco cedole di numerose grandi società, con un impatto complessivo pari all'1,5% sull'indice.



Sul fronte macroeconomico, in Italia a marzo l'avanzo della bilancia commerciale è leggermente peggiorato a 4.709 milioni di euro da 4.983 milioni di febbraio; in particolare, il saldo verso gli Stati Uniti è salito a 4.427 da 3.158 milioni di euro, mentre è passato in negativo quello verso il Medioriente.



L' Euro / dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,165. Lieve aumento per l' oro , che mostra un rialzo dello 0,70%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde l'1,02% e continua a trattare a 104,3 dollari per barile.



Lo Spread migliora, toccando i +75 punti base, con un calo di 2 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,88%.



Tra gli indici di Eurolandia in evidenza Francoforte , che mostra un forte incremento dell'1,89%, Londra avanza dell'1,27%, e performance modesta per Parigi , che mostra un moderato rialzo dello 0,65%.



Sessione negativa per Piazza Affari, con il FTSE MIB che sta lasciando sul parterre lo 0,81%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share perde lo 0,77%, continuando la seduta a 51.319 punti. Pressoché invariato il FTSE Italia Mid Cap (+0,02%); sulla stessa linea, sui livelli della vigilia il FTSE Italia Star (-0,18%).



In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Telecom Italia (+2,52%), Poste Italiane (+2,35%), Leonardo (+2,10%) e Mediobanca (+1,95%).



I più forti ribassi, non considerando i titoli che staccano il divdiendo, si verificano su Prysmian , che continua la seduta con -2,15%. Si muove sotto la parità Ferrari , evidenziando un decremento dello 0,57%. Contrazione moderata per Stellantis , che soffre un calo dello 0,53%.



In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Technoprobe (+9,82%), Interpump (+5,04%), Ferragamo (+4,84%) e Carel Industries (+3,74%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su WIIT , che ottiene -3,51%. Preda dei venditori Alerion Clean Power , con un decremento del 3,21%. Si concentrano le vendite su Mondadori , che soffre un calo del 3,12%. Vendite su BFF Bank , che registra un ribasso del 2,81%.

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