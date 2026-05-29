Borse europee in rialzo con ottimismo sull'Iran

Positivi anche i future su Wall Street

(Teleborsa) - Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente, con gli investitori che sperano su una tregua tra USA e Iran. Positivi anche i future statunitensi che lasciano presagire una partenza positiva per la borsa di Wall Street, più tardi.



L' Euro / dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,12%. L' Oro continua la sessione in rialzo e avanza a quota 4.530,2 dollari l'oncia. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 87,43 dollari per barile, con un ribasso dell'1,65%.



Lieve calo dello spread , che scende a +70 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,66%.



Tra le principali Borse europee performance modesta per Francoforte , che mostra un moderato rialzo dello 0,23%, resistente Londra , che segna un piccolo aumento dello 0,23%, e buona performance per Parigi , che cresce dello 0,94%. Il listino milanese mostra un timido guadagno, con il FTSE MIB che sta mettendo a segno un +0,5%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share fa un piccolo salto in avanti dello 0,52%, portandosi a 52.778 punti.



Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, in primo piano Brunello Cucinelli , che mostra un forte aumento del 4,09%.



Sostenuta Nexi , con un discreto guadagno del 2,76%.



Buoni spunti su Moncler , che mostra un ampio vantaggio del 2,60%.



Ben impostata Stellantis , che mostra un incremento del 2,09%.



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Prysmian , che prosegue le contrattazioni a -2,00%.



Realizzi su Avio -1,71% dopo al recente corsa.



Deludente ENI , che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.



Fiacca Saipem , che mostra un piccolo decremento dello 0,53%.



Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, BFF Bank (+9,58%), El.En (+4,41%), Sesa (+4,14%) e WIIT (+3,22%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su D'Amico , che continua la seduta con -3,75%.



Vendite su Technoprobe , che registra un ribasso del 2,47%.



Discesa modesta per Technogym , che cede un piccolo -1,02%.



Pensosa Carel Industries , con un calo frazionale dello 0,82%.

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