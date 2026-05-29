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Borse europee in rialzo con ottimismo sull'Iran

Positivi anche i future su Wall Street

Commento, Finanza, Spread
Borse europee in rialzo con ottimismo sull'Iran
(Teleborsa) - Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente, con gli investitori che sperano su una tregua tra USA e Iran. Positivi anche i future statunitensi che lasciano presagire una partenza positiva per la borsa di Wall Street, più tardi.

L'Euro / dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,12%. L'Oro continua la sessione in rialzo e avanza a quota 4.530,2 dollari l'oncia. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 87,43 dollari per barile, con un ribasso dell'1,65%.

Lieve calo dello spread, che scende a +70 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,66%.

Tra le principali Borse europee performance modesta per Francoforte, che mostra un moderato rialzo dello 0,23%, resistente Londra, che segna un piccolo aumento dello 0,23%, e buona performance per Parigi, che cresce dello 0,94%. Il listino milanese mostra un timido guadagno, con il FTSE MIB che sta mettendo a segno un +0,5%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share fa un piccolo salto in avanti dello 0,52%, portandosi a 52.778 punti.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, in primo piano Brunello Cucinelli, che mostra un forte aumento del 4,09%.

Sostenuta Nexi, con un discreto guadagno del 2,76%.

Buoni spunti su Moncler, che mostra un ampio vantaggio del 2,60%.

Ben impostata Stellantis, che mostra un incremento del 2,09%.

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Prysmian, che prosegue le contrattazioni a -2,00%.

Realizzi su Avio -1,71% dopo al recente corsa.

Deludente ENI, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

Fiacca Saipem, che mostra un piccolo decremento dello 0,53%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, BFF Bank (+9,58%), El.En (+4,41%), Sesa (+4,14%) e WIIT (+3,22%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su D'Amico, che continua la seduta con -3,75%.

Vendite su Technoprobe, che registra un ribasso del 2,47%.

Discesa modesta per Technogym, che cede un piccolo -1,02%.

Pensosa Carel Industries, con un calo frazionale dello 0,82%.
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