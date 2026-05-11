Incertezza in Medio Oriente frena i listini europei, bene invece Piazza Affari con sprint DiaSorin

(Teleborsa) - In un panorama europeo negativo, si registra una performance rialzista di Piazza Affari, che chiude la seduta sopra la parità. Sul mercato USA, scambi al rialzo per l' S&P-500 .



La nuova battuta di arresto nei colloqui di pace in Medio Oriente non ha favorito i mercati europei. Il Presidente Donald Trump ha respinto categoricamente la proposta iraniana definendola "totalmente inaccettabile". Allo stesso modo, Teheran, tramite mediatori pakistani, ha rispedito al mittente l'offerta americana considerandola una "resa". L'ambasciatore ONU Mike Waltz ha dichiarato che Trump intende dare "ogni possibilità alla diplomazia" prima di riprendere le ostilità, così come la guida suprema Mojtaba Khamenei ha impartito nuove direttive per la "confrontazione con i nemici".



A Piazza Affari ottima performance di Diasorin dopo i conti. Bene anche Prysmian sui massimi così utility e settore oil sulla spinta del prezzo del petrolio. Male invece i titoli legati alla difesa su ipotesi di de-escalation in Ucraina alimentate dalle parole di Putin. Male anche il settore del lusso.



L' Euro / dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,178. Lieve aumento per l' oro , che mostra un rialzo dello 0,35%. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo del 2,60%.



Balza in alto lo spread , posizionandosi a +73 punti base, con un incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,78%.



Nello scenario borsistico europeo senza spunti Francoforte , che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, seduta senza slancio per Londra , che riflette un moderato aumento dello 0,36%, e fiacca Parigi , che mostra un piccolo decremento dello 0,69%.



Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il FTSE MIB che mostra una plusvalenza dello 0,76%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share avanza in maniera frazionale, arrivando a 52.201 punti.



Leggermente negativo il FTSE Italia Mid Cap (-0,63%); come pure, in rosso il FTSE Italia Star (-1,26%).



Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, brilla DiaSorin , con un forte incremento (+5,54%).



Denaro su Prysmian , che registra un rialzo del 3,19%.



Bilancio decisamente positivo per Saipem , che vanta un progresso del 3,04%.



Buona performance per ENI , che cresce del 3,03%.



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Avio , che ha archiviato la seduta a -5,69%.



Crolla Moncler , con una flessione del 4,99%.



Vendite su Leonardo , che registra un ribasso del 3,48%.



Seduta negativa per Brunello Cucinelli , che mostra una perdita del 3,31%.



Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Alerion Clean Power (+8,11%), Piaggio (+4,29%), Sanlorenzo (+4,17%) e BFF Bank (+3,88%).



Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su D'Amico , che ha terminato le contrattazioni a -11,62%.



Vendite a piene mani su Safilo , che soffre un decremento del 10,33%.



Pessima performance per Banca Ifis , che registra un ribasso del 6,74%.



Sessione nera per Rai Way , che lascia sul tappeto una perdita del 4,75%.

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