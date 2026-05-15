Prevalgono le vendite a Piazza Affari e tra le altre Borse europee

(Teleborsa) - Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei
. Gli investitori guardano con preoccupazione alle turbolenze politiche interne del Regno Unito
, con il Primo Ministro Keir Starmer che si trova ad affrontare una potenziale minaccia interna alla sua leadership, e alle incertezze sul conflitto in Iran
. Nel frattempo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump
ha concluso la sua visita di Stato di due giorni a Pechino
con Xi Jinping
. Trump ha definito la visita "incredibile", citando "fantastici accordi commerciali
" e progressi sull’Iran, con entrambe le parti che hanno concordato che lo Stretto di Hormuz deve rimanere aperto.
Tornando a Piazza Affari, Stellantis
ha rafforzato la storica collaborazione con Dongfeng
attraverso la produzione congiunta di veicoli Peugeot e Jeep in Cina per il mercato cinese e per l'esportazione in altri mercati, mentre Unipol
nel primo trimestre
ha registrato un utile in crescita su base annua del 6,2% a 433 milioni con il contributo di BPER
.
L'Euro / dollaro USA
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,2%. Perde terreno l'oro
, che scambia a 4.583,5 dollari l'oncia, ritracciando dell'1,47%. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+1,65%), che raggiunge 102,8 dollari per barile.
Sale lo spread
, attestandosi a +74 punti base, con un incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,83%. Tra gli indici di Eurolandia
in rosso Francoforte
, che evidenzia un deciso ribasso dello 0,80%, contrazione moderata per Londra
, che soffre un calo dello 0,59%, e sottotono Parigi
che mostra una limatura dello 0,57%.
Giornata “no” per la Borsa italiana, in flessione dello 0,90% sul FTSE MIB
; sulla stessa linea, giornata negativa per il FTSE Italia All-Share
, che continua la seduta a 52.154 punti, in calo dello 0,89%.
Sotto la parità il FTSE Italia Mid Cap
, che mostra un calo dello 0,64%; sui livelli della vigilia il FTSE Italia Star
(-0,01%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, tonica Leonardo
che evidenzia un bel vantaggio dell'1,65%.
Piccoli passi in avanti per DiaSorin
, che segna un incremento marginale dell'1,27%.
Giornata moderatamente positiva per ENI
, che sale di un frazionale +0,51%.
I più forti ribassi, invece, si verificano su STMicroelectronics
, che continua la seduta con -4,11%.
Spicca la prestazione negativa di Buzzi
, che scende dell'1,88%. Prysmian
scende dell'1,85%.
Calo deciso per Moncler
, che segna un -1,73%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, Carel Industries
(+6,41%), Fiera Milano
(+4,68%), Cembre
(+3,31%) e WIIT
(+3,03%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Ferragamo
, che ottiene -11,76%.
Sotto pressione Safilo
, con un forte ribasso del 3,17%.
Soffre Ferretti
, che evidenzia una perdita del 3,09%.
Preda dei venditori Interpump
, con un decremento del 2,75%.
Tra le grandezze macroeconomiche
più importanti: Venerdì 15/05/2026
01:50 Giappone
: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,7%; preced. 0,8%)
10:00 Italia
: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,8%; preced. 1,7%)
10:00 Italia
: Prezzi consumo, mensile (atteso 1,2%; preced. 0,5%)
14:30 USA
: Empire State Index (atteso 7,3 punti; preced. 11 punti)
15:15 USA
: Produzione industriale, annuale (preced. 0,7%).