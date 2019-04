Unicredit, siglata la partnership con Plug and Play per il Fintech

Unicredit

(Teleborsa) - Siglata la, piattaforma globale di innovazione californiana che riunisce start-up e aziende in tutti i principali settori di mercato.L'accordo è stato, una sede dedicata al settore food and beverage, di cui UniCredit, unico istituto finanziario, è socio fondatore.Al contempodi queste alleanze, per il Gruppo, è quello die beneficiare di idee e prodotti atti a migliorare i processi bancari e l'offerta di prodotti e servizi ai clienti.Per il Gruppo sarà inoltre possibile operare in un perimetro multisettoriale, dal Retail al Corporate e all'Investment Banking, seguendo un processo strutturato e snello al fine di valutare e selezionare le soluzioni più interessanti.Nel dettaglio, la collaborazione con Plug and Play in Italia e Germania, darà l'opportunità ad UniCredit di offrire progetti innovativi a beneficio dei propri clienti, come aziende corporate, piccole medie imprese e Ultra High Net Worth Individuals, connettendoli con l'ecosistema Plug and Play, grazie a iniziative su misura. Tra queste spicca la partecipazione a eventi internazionali quali workshop, conferenze e presentazioni a startup specializzate.nel commentare l'accordo ha affermato: "Sappiamo che i nostri clienti richiedono sempre più semplicità e per questsvolge nel raggiungimento di questo obiettivo.che soddisfino i bisogni dei clienti e la partnership con Plug and Play ci fornisce un ulteriore strumento strategico per farlo".