UniCredit, media: controllata russa verso liquidazione e nuova strategia di uscita

(Teleborsa) - Unicredit cambia strategia di uscita dal mercato russo. Lo riporta il quotidiano finanziario russo Kommersant che cita fonti vicino al dossier secondo cui la banca di Piazza Gae Aulenti avrebbe abbandonato l'ipotesi di cessione della propria controllata russa Unicredit-Bank.



Le fonti di Kommersant affermano che il gruppo guidato da Andrea Orcel starebbe valutando la liquidazione completa delle attività in Russia, con contestuale restituzione della licenza bancaria alle autorità moscovite.



La banca per ora non ha risposto alle richieste di commenti da parte di Kommersant.

Condividi

```