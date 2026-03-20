Piazza Affari: risultato positivo per Unicredit

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l' istituto di credito , in guadagno del 2,94% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Unicredit rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Analizzando lo scenario della banca di Piazza Gae Aulenti si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 62,8 Euro. Prima resistenza a 64,36. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 61,76.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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