Def, Bankitalia: "Scenario condivisibile ma a rischio peggioramento"

(Teleborsa) - Quello presentato nel Def, per, è unoche possono provenire da un peggioramento del contesto globale e da un più accentuato deterioramento della fiducia delle imprese". Ad affermarlo, in, è"Il quadro programmatico del Documento conferma sostanzialmente la legislazione vigente, cheIl governo esprime comunque l'intenzione di definire, delle quali non sono definiti i dettagli" ha affermato Gaiotti sottolineando, tuttavia, cheVia Nazionale ha posto l'accento sullaaggiungendo che ulteriori stimoli "si possono ottenere con una, concentrando le risorse sui programmi che meglio possono sostenere l'attività economica eIn un contesto in cui in Italia "le informazioni più recenti danno qualche segnale favorevole sulla crescita nel primo trimestre ma molti indicatori restano ancora deboli" se si vuole "evitare l'attivazione delle clausole di salvaguardia" per Gaiotti appare". Sarà inoltre necessario – ha aggiunto –e puntare al raggiungimento di. In assenza di tali misure e di razionalizzazioni della spesa si andrà, infatti, incontro "adnon compatibili con l'avvio di un credibile percorso di riduzione duratura del peso del debito".sottolineando che l. In sostanza per Bankitalia è "condivisibile l'intenzione di non ricorrere ad ulteriore indebitamento per approvare una riforma fiscale" – che il governo punta a realizzare attraverso una riduzione delle tasse sul ceto medio finanziato con una revisione complessiva delle agevolazioni fiscali – maConsiderando "l'elevata propensione al consumo dei beneficiari" Bankitalia ha definito "condivisibile" la stima dell'Dubbi invece riguardo all'"(stimato in 0,4 punti percentuali nel 2021) che, per via Nazionale presuppone un sostanzialeCondivisa dalla Banca d'Italia la valutazione del Def secondo la quale "l'elevato livello dello spread sui titoli di Stato inciderà negativamente e in misura crescente sulla dinamica del prodotto negli anni successivi al 2019" dal momento chePer Gaiotti "a regimecirca per effetto dell'intero ammontare di investimenti pubblici previsti" mentreSull'andamento delle variabili che determinano una riduzione del debito pubblico via Nazionale ha espresso incertezza. "Qualora una di esse risultasse, anche di poco, meno favorevole di quanto atteso dal governo la", ha affermato Gaiotti. In particolare secondo l'economista della Banca d'Italia. Nel 2018, ha aggiunto, "non sono stati realizzati proventi da privatizzazioni. Nell'ultimo quinquennio gli introiti della vendita di partecipazioni sono stati in media pari a circa 0,1 punti percentuali del Pil, risultando sistematicamente inferiori a quelli programmati".