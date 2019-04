Economia circolare, ENEA entra nel cluster "Basilicata Creativa" per il turismo sostenibile

(Teleborsa) -è entrata nel direttivo del Clusterche comprendedel mondo scientifico e imprenditoriale attive nei settori dellaIlraggruppa complessivamente oltretra cui impresallo scopo principale di favorire i processi di miglioramento dell’impatto socio-economico, di trasferimento tecnologico e, infine, di internazionalizzazione.Ilha prodotto ilpari a oltrecon una crescita del 2 % rispetto all’anno precedente. Inoltre, il settore ha un effetto moltiplicatore sul resto dell’economia nazionale, pari a 1,8 punti percentuali. In altre parole,stando al Rapporto Fondazione Symbola 2018.- "ENEA intende contribuire al cluster soprattutto nel campo delguardando allo sviluppo del territorio in un’ottica di economia circolare espiega Carolina Innella ricercatrice del Centro ENEA “La Trisaia”, in provincia di Matera. La presenza di ENEA all’interno del cluster permetterà non solo di consolidare i rapporti tra il Centro ENEA della Trisaia e gli altri attori della ricerca e delle imprese sul territorio, ma anche di sviluppare nuove pratiche per gestire in modoconclude.si aggiunge agli altri 4 cluster operativi nella regione nei settori aerospazio, bioeconomia, energia e automotive.