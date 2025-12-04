Versace (Prada), il direttore creativo Dario Vitale lascia dal 12 dicembre

(Teleborsa) - Dopo soli otto mesi Dario Vitale lascia la direzione creativa di Versace
. A pochi giorni dalla conclusione dell'acquisizione della maison da parte del gruppo Prada, è stato ufficializzato che il designer non sarà più Chief Creative Officer di Versace con effetto dal 12 dicembre
prossimo.
"Desideriamo ringraziare sinceramente Dario per il suo straordinario contributo allo sviluppo della strategia creativa del brand durante questo periodo di transizione
, e gli auguriamo il meglio per i suoi futuri progetti", si legge in una nota.
La maison ha dichiarato che il prossimo direttore creativo sarà annunciato "a tempo debito"
, mentre il team creativo opererà sotto la guida del CEO Emmanuel Gintzburger.