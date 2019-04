Apple e Qualcomm trovano un accordo, si chiude la battaglia legale

(Teleborsa) - Con uno storico accordo i. Anche se non sono stati divulgati i dettagli finanziari dell'accordo, quello che si sa è che include un. Le aziende hanno spiegato di aver raggiunto unI chip di Qualcomm modem potrebbero, dunque, essere utilizzati nuovamente nei più recenti modelli di iPhone di Apple.Vengono così a cadere tutte le reciproche accuse avanzate nei vari tribunali nel mondo, comprese quelle del processo appena aperto a San Diego e nel qualeAccuse respinte daNel 2017 Apple ha, così, detto ai suoi fornitori di smetterla di pagare Qualcomm a causa dei suoi prezzi troppo alti e anti-competitivi rimanendo senza un chiaro fornitore (dal 2016 Apple ha iniziato a utilizzare i chip della concorrenza Intel in alcuni modelli) perla prossima generazione di tecnologia wireless che i rivali di Cupertino hanno già iniziato a incorporare.Per Qualcomm, tuttavia, la questione non è ancora conclusa. Il colosso è, infatti, in attesa della decisione del giudice federale sulle accuse avanzate nei suoi confronti dalla Federal Trade Commission americana, l'antitrust statunitense, secondo la quale le pratiche di licenza di Qualcomm sono anticompetitive. Le autorità hanno presentato le loro accuse contro Qualcomm nel 2017 sostenendo che il colosso approfittava della sua posizione dominante nella tecnologia per gli smartphone per fermare la concorrenza e costringere i suoi clienti, incluse Apple e Huawei, a pagare royalty gonfiate.Dopo l'annuncio della tregua, ieri, i titoli Qualcomm sono volati in borsa arrivando a guadagnare a Wall Street il 23%.