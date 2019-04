Pasqua e ponti mettono le ali al turismo: oltre 13 milioni di presenze

(Teleborsa) - La vicinanza dellemette ilSaranno moltissimi gli italiani e gli stranieri ad approfittare dell’inusualeper una vacanza nel nostro Paese:dei vacanzieri nelle strutture ricettive, con una crescita stimata del +2,1% sul 2018. E a correre è soprattutto il sud (+3,4%). È quanto emerge dall' indagine previsionale dei flussi turistici per la Pasqua 2019 condotta da Cst per Assoturismo Confesercenti su un campione di 2.325 operatori della ricettività, sia alberghiera che extra-alberghiera.- La possibilità di allungare i giorni di riposo con i ponti fra aumentare i flussi di turisti italiani (+2%), ma aall’assalto soprattutto delle località lacuali per passare un Ostern italiana. Flussi in aumento anche dallaStabili le presenze daiLa vicinanza tra Pasqua (21 aprile) e Festa della Liberazione ha contribuito a ridurre i viaggiquest’anno la durata media dei viaggi si attesta suiSuperano le 3 notti nelle regioni del Centro Italia, mentre si fermano intorno alle 2,8 notti nelle altre aree nazionali. Connotti di media, i soggiorni più lunghi sono attesi nelle località balneari e lacuali, mentre si fermano intorno alle 2,5 notti nelle aree termali e nelle città d’arte.- Continua la crescita delle vacanze culturali nelle città d’arte (+1,9%), ma stavolta senza il “tutto esaurito”, mentre – nonostante un meteo incerto –con una netta ripartenza di località marine (+3%) e laghi (+3,2%). La preferenza per le località balneari si riflette anche sull’area geografica. A crescere di più sono infatti le r(+3,4%: +3,9% di italiani e +2,7% di stranieri) e del Nord Est con il +2,3% (+1,9% di italiani e +2,5% di stranieri).