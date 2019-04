Credem nomina Simone Taddei responsabile della gestione del personale

Credem

(Teleborsa) -è statodiE' quanto si legge in una nota del Gruppo dove viene specificato che Simone Taddei ha maturato, in Credem, esperienze nella formazione e nella gestione del personale e come responsabile della struttura di contatto multicanale con la clientela (Virtual Contact Center). In seguito ha maturato esperienza nell'ufficio organizzazione reti commerciali.Il nuovo responsabile della gestione del personale ha l’obiettivo di proseguire nelle politiche di sviluppo e di crescita delle persone e nell'ulteriore sviluppo del sistema di welfare aziendale e del remote working."La nomina di Simone Taddei rappresenta l'esempio di creazione interna del management, degli investimenti effettuati e della valorizzazione delle nostre persone" ha dichiarato Andrea Bassi, Direttore del Personale di Credem.