Moderati guadagni alla Borsa di New York

(Teleborsa) - Wall Street archivia la giornata con un guadagno frazionale suldello 0,42%, mentre rimane intorno alla linea di parità l', che chiude la giornata a 2.905,03 punti. Consolida i livelli della vigilia il(+0,12%), come l'S&P 100 (0,1%).Si distingue nel paniere S&P 500 il settore. Il settore, con il suo -0,53%, si attesta come peggiore del mercato.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,27%),(+2,21%),(+1,74%) e(+1,73%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,28%. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,99%. Piccola perdita per, che scambia con un -0,93%. Tentenna, che cede lo 0,77%.(+2,82%),(+1,82%),(+1,78%) e(+1,73%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -7,35%. Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,81%. In caduta libera, che affonda del 2,75%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,67%.