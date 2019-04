WM Capital, nominato nuovo CdA e Collegio sindacale

WM Capital

(Teleborsa) - L'Assemblea Ordinaria degli azionisti diha approvato il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018 i cui principali risultati sono:pari a Euro 1,27 milioni,(Ebitda) a Euro 0,09 milioni edi Euro 0,002 milioni (0,043 milioni nel 2017).Laè passiva per Euro 0,121 milioni, in miglioramento rispetto al 30 giugno 2018 (passiva per Euro 0,188 milioni).I soci convocati per deliberare anche sul, ha stabilito in 5 il numero dei relativi componenti. L'assemblea ha altresìper lo stesso triennio.