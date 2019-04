ILPRA acquisisce l'80% di Veripack

(Teleborsa) - ILPRA, PMI innovativa attiva nel settore del packaging con un’ampia gamma di macchine e soluzioni tecnologiche per il confezionamento di prodotti alimentari, cosmetici e medicali, ha acquisitol'80% diL’operazione è coerente con il percorso di crescita annunciato da ILPRA in sede di IPO e, "con l’obiettivo di ampliare la catena del valore delle soluzioni tecnologiche offerte, esportando l’elevata qualità del packaging italiano a livello internazionale, in particolare in nuovi mercati geografici quali l’India".L'operazione ha previsto il pagamento di un, corrispostoin un’unica soluzione alla società cedente Ivaxia.