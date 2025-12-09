Milano 9:23
IBM acquisisce Confluent per 11 miliardi di dollari: rafforzata offerta cloud nell’era dell’AI
(Teleborsa) - IBM ha annunciato nella giornata di ieri l’acquisizione di Confluent, società specializzata in infrastrutture dati, in un’operazione dal valore di 11 miliardi di dollari. Con l’acquisto, il gruppo punta a potenziare ulteriormente le proprie soluzioni cloud per intercettare la crescente domanda generata dall’intelligenza artificiale.

L’offerta di IBM, pari a 31 dollari per azione, incorpora un premio di circa il 50% rispetto ai 20,73 dollari registrati da Confluent il 7 ottobre, ultimo giorno di contrattazioni prima delle indiscrezioni di Reuters su un possibile processo di vendita.

L’operazione conferma la strategia del gruppo guidato dal CEO Arvind Krishna, che sta accelerando sulle acquisizioni per ampliare il portafoglio software e cloud — segmenti a più elevata crescita e marginalità. Lo scorso anno IBM aveva rilevato HashiCorp per 6,4 miliardi di dollari, ribadendo l’intenzione di sostenere la crescita tramite operazioni di M&A.

Con sede a Mountain View, Confluent sviluppa tecnologie per la gestione di flussi di dati in tempo reale, un elemento cruciale per l’addestramento e l’esecuzione di modelli di intelligenza artificiale sempre più complessi. IBM finanzierà l’acquisizione con la liquidità disponibile, con il closing dell’operazione atteso entro la metà del 2026.
