IBM acquisisce Confluent per 11 miliardi di dollari: rafforzata offerta cloud nell’era dell’AI

(Teleborsa) - IBM
ha annunciato nella giornata di ieri l’acquisizione di Confluent
, società specializzata in infrastrutture dati, in un’operazione dal valore di 11 miliardi di dollari
. Con l’acquisto, il gruppo punta a potenziare ulteriormente le proprie soluzioni cloud
per intercettare la crescente domanda generata dall’intelligenza artificiale
.
L’offerta di IBM, pari a 31 dollari per azione
, incorpora un premio di circa il 50% rispetto ai 20,73 dollari registrati da Confluent il 7 ottobre, ultimo giorno di contrattazioni prima delle indiscrezioni di Reuters su un possibile processo di vendita.
L’operazione conferma la strategia del gruppo guidato dal CEO Arvind Krishna
, che sta accelerando sulle acquisizioni per ampliare il portafoglio software e cloud — segmenti a più elevata crescita e marginalità. Lo scorso anno IBM aveva rilevato HashiCorp
per 6,4 miliardi di dollari, ribadendo l’intenzione di sostenere la crescita tramite operazioni di M&A.
Con sede a Mountain View, Confluent sviluppa tecnologie per la gestione di flussi di dati in tempo reale
, un elemento cruciale per l’addestramento e l’esecuzione di modelli di intelligenza artificiale sempre più complessi. IBM finanzierà l’acquisizione con la liquidità disponibile, con il closing
dell’operazione atteso entro la metà del 2026.