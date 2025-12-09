IBM acquisisce Confluent per 11 miliardi di dollari: rafforzata offerta cloud nell’era dell’AI

IBM

(Teleborsa) -ha annunciato nella giornata di ieri l’acquisizione di, società specializzata in infrastrutture dati, in un’operazione dal valore di. Con l’acquisto, il gruppo punta a potenziare ulteriormente le proprieper intercettare la crescente domanda generata dall’L’offerta di IBM, pari a, incorpora un premio di circa il 50% rispetto ai 20,73 dollari registrati da Confluent il 7 ottobre, ultimo giorno di contrattazioni prima delle indiscrezioni di Reuters su un possibile processo di vendita.L’operazione conferma la strategia del gruppo guidato dal CEO, che sta accelerando sulle acquisizioni per ampliare il portafoglio software e cloud — segmenti a più elevata crescita e marginalità. Lo scorso anno IBM aveva rilevatoper 6,4 miliardi di dollari, ribadendo l’intenzione di sostenere la crescita tramite operazioni di M&A.Con sede a Mountain View, Confluent sviluppa, un elemento cruciale per l’addestramento e l’esecuzione di modelli di intelligenza artificiale sempre più complessi. IBM finanzierà l’acquisizione con la liquidità disponibile, con ildell’operazione atteso entro la metà del 2026.