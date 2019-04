Caso Gucci, Kering precisa: ancora nessun accordo ma clima collaborativo

Kering

(Teleborsa) -non ha ancora "raggiunto un accordo sull'ammontare specifico" da pagare al Fisco italiano per chiudere le contestazioni rivolte a Gucci, brand controllato dal colosso del lusso francese.Lo precisa lo stesso Gruppo d'oltralpe in risposta alle indiscrezioni di stampa circolate nelle ultime ore che riferivano di un' intesa che avrebbe fatto incassare allo Stato una cifra superiore al miliardo di euro "Kering intrattiene confronti regolari con le autorità fiscali italiane su questo tema.. Ad oggi non è ancora stato raggiunto un accordo sull'ammontare specifico", si legge nella nota del Gruppo.Secondo il Sole 24 Ore Kering si starebbe apprestando a pagare oltre 1 miliardo di euro dopo che il Fisco ha contestato a Gucci una evasione da 1,4 miliardi per aver omesso di dichiarare ricavi per 14,5 miliardi.