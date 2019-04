Amazon, utili record per il quarto trimestre di fila

Amazon

(Teleborsa) - Grazie al contenimento dei costi,raggiungetoccando nei tre mesi che aprono l'anno. Questi si vedono inoltre raddoppiati se paragonati ai 1,63 miliardi registrati nello stesso periodo del 2018. Anchee disilludendo positivamente le attese del mercato che li vedevano fermarsi a 4,70 dollari per titolo.Per rendere possibile questo primatoche ha registrato un rallentamento con il più basso tasso di crescita degli ultimi quattro anni.rispetto ai 51 miliardi di 12 mesi prima, ma nello stesso periodo dell'esercizio precedente, l'incremento tendenziale era stato del 43%. Secondo quanto riferito dalla piattaforma online più famosa del mondo, le cause che avrebbero maggiormente pesato sui risultati di quest'ultimo sarebbero, senza i quali il giro d'affari avrebbe visto un incremento del 19%.Amazon non sembra pronta però a rimettere subito l'acceleratore. Infatti,evento che comporterebbe per la prima volta da quattro anni, uno sviluppo al di sotto del 20% per due trimestri consecutivi.Infine, mentre scivola il numero di dipendenti di 17.000 unità a 630.600 lavoratori, diventa sempre più cruciale nelle performance della creatura di Jeff BezosIn particolar modoGrazie a queste notizie, rese note questa notte quando la borsa ancora non era aperta, le azioni Amazon oggi vedono un