Comcast, trimestrale: ricavi in aumento del 17,8% ma sotto le aspettative

(Teleborsa) - Nonostante il primo trimestre del 2019, chiuso al 30 marzo, abbia visto peruni dollari, il dato non soddisfa gli analisti che lo indicavano ad un valore di 27,24 miliardi.del più grande operatore via cavo degli Stati Uniti si è attestato asu base tendenziale e sopra le attese del 4%. Anche lacosì comeche vede un ispessimento delNell'ottobre 2018, il Gruppo ha acquistato dal Tycoon Rupert Murdoch il colosso televisivo, il quale ha vistocon un Ebitda Adjusted . Se si escludono gli impatti sulla valuta, i ricavi sono però aumentati dell'1,9% e l'Ebitda Adjusted ha visto una frenata dell'11,3%.Al momento levedono contrattazioni in. Grazie alle indiscrezioni che vedrebbero la società in trattativa con il marchioper il passaggio della quota del 30% che Comcast detiene in, servizio streaming con 25 milioni di abbonati di cui Disney, dopo aver inglobato la partecipazione die già azionista di maggioranza con il 60%.