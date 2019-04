Enav, Neri: "Società punta su innovazione, formazione e mercato terzo"

(Teleborsa) -. Questi temi oggetto di domande da parte degli azionisti nel corso dell'Assemblea Enav in corso a Roma."Sulla pianificazione non stiamo sbagliando. Al fine di non trovarci impreparatie anche in relazione all'implementazione di nuovi progetti e tecnologie" ha affermato l'aggiungendo che la società ha "in programma ingresso di ulteriori 80 controllori".Per quanto riguarda la formazione Neri ha affermato che "costituisce un asset importante" e, per questo motivo, "l'Academy risulta strategica per la società". Oltre alla formazione interna l'Academy è volta anche a fornire attività di training ad altri provider: "questa è una attività che abbiamo nel nostro catalogo prodotti per il mercato terzo e svolgiamo in un'ottica worldwide come dimostra la nostra attività in Croazia e in Libia" ha spiegato Neri.Sulla ricerca e sviluppo, rispondendo alle domande, l'Ad ha affermato che si tratta di "qualcosa di non prescindibile". In questo senso Neri ha affermato che "la partecipazione a Sesar (Single European Sky ATM Research) è importante e viene fatta con risorse interne in un'ottica integrata".Parlando di crescita del titolo e guidance Neri ha sottolineato che "ci sono stati eventi che possono aver influenzato l'andamento del titolo, ma la creazione di valore di Enav è considerata sostenibile nel tempo".Sulla sostenibilità Neri ha annunciato "un: strategia e governance; politiche; innovazione e tecnologie; reporting e comunicazione; cultura aziendale".L'Ad ha sottolineato l'importanza che riveste l'innovazione per l'Enav. "È parte integrante della strategia del nostro piano di sviluppo. Guardando avanti si parla di torri remote, sviluppo dei concetti di automazione in ottica digitale, traffico di droni e della loro interazione con il traffico aereo. Su quest'ultimo punto stiamo portando avanti programma di sviluppo di piattaforma a supporto dei droni" ha affermato Neri.Neri ha, infine, parlato di mercato terzo. ". Per quanto riguarda il mercato terzo la Malesia rappresenta il 28% per cento, la Libia il 18%, l'Arabia saudita il 17%, la Francia il 13%, l'Italia per quanto riguarda il mercato non regolato il 17%, infine il 7% in altri Paesi", ha affermato. "– ha aggiunto –".