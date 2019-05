Brexit più vicina: progressi nelle trattative tra May e Corbyn

(Teleborsa) -è sottoormai da mesi nel tentativo disperato di risolvere ilProseguono ormai da giorni leper cercare di sbrogliare la matassa e si registrano importantiFonti governative citate dal Guardian riportano infatti che la Premier punta a chiudere i colloqui entro la settimana, intanto dopo l'incontro con le opposizioni,ha definitoil negoziato con iriferendo che ci saranno nuovi incontri- Un eventuale atra Governo e opposizione laburista punterà a garantire l'approvazione in Parlamento dell'Accordo di recesso negoziato con Bruxelles. In alternativa, si tenterà di individuare un percorso parlamentare condiviso con la garanzia che si arriva ad un risultato certo.- Nel frattempo, senon se la passa di certo bene, stretta nella morsa di quanti la vorrebberoormai da tempo, pronti a fare lo sgambetto finale, ancheil leader dei laburisti, èIl Labour, infatti, appare diviso sull'eventualità di appoggiare un nuovo referendum.sostiene la possibilità di un secondo referendum sulla Brexit comeper evitare un no-deal, mentre il vice Tom Watson, accogliendo la richiesta di buona parte dei militanti e dei deputati del partito, punta ad un nuovo- Intanto, secondo dati dell'Eurobarometro pubblicato nelle scorse ore dalla Commissione Europea, se domani fosse indetto nel Regno Unito un nuovo referendum per lasciare l'Unione europea, solo ilvoterebbe per lailmentre il