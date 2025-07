Dazi, Trump invia lettere: con Ue partita ancora aperta

(Teleborsa) - Quando a Washington era da poco passato mezzogiorno - le sei del pomeriggio in Europa -destinatari della scure dal 25 fino al 40% a partire dal primo agosto.Nessuna missiva formale è stata recapitatae prosegue il filo diretto traer strappare, all'ultimo giro di lancette, un'intesa ancora appesa a un equilibrio decisamente fragile.La regia è condivisa contestimoniata dai contatti costanti che il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha avuto anche con Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron per rinsaldare il fronte attraversato da sensibilità e urgenze diverse. Lo scambio domenicale tra von der Leyen e Trump, annunciato all'indomani da Palazzo Berlaymont, non sarebbe stato isolato: contatti analoghi tra i due presidenti, secondo quanto è trapelato, si sono susseguiti nelle ultime settimane."Siamo all'inizio della fase finale e per posizionarci al meglio nel negoziato non possiamo aggiungere altro", ha spiegato un portavoce dell'esecutivo Ue, ribadendo la volontà confermata dai commissari- rispettivamente agli ambasciatori e ai ministri dell'Economia dei Ventisette - di ottenere "il miglior accordo possibile" con Washington.Sui dazi commerciali ", ha detto ieri sera subito dopo l'invio delle prime lettere il commissario europeo all'Economi Dombrovskis. "Sono stati fatti progressi" sulle questioni "di principio" nei negoziati che si sono svolti la scorsa settimana "e ci sono state anche discussioni sullo stato della situazione con i paesi membri venerdì. Ora stiamo continuando il lavoro a livello tecnico e a livello politico - ha aggiunto -.