Dazi, Bessent: "Lavoriamo a estensione scadenza negoziati con Cina

(Teleborsa) - Iltorna sulla possibilità di una. In una intervista a Fox News, Besse ha annunciato che incontrerà la delegazione cinese a Stoccolma (Svezia) lunedì o martedì prossimo e si è detto sicuro che vi sarà una proroga della vicinaper chiudere le trattative., ha detto Bessent, aggiungendo "penso che abbiamo effettivamente raggiunto un nuovo livello con la Cina, dove la". "Saremo in grado di portare a termine molte cose, ora che il commercio si è stabilizzato a un buon livello", ha aggiunto il Segretario, auspicando che i, ad esempio si riesca a convincere Pechino a "ridurre la suae concentrarsi sulla costruzione di un'economia di consum.o".Se sul fronte asiatico c'è una schiarita, lo stesso non avviene per, verso la quale la. "Penso che il 1° agosto sia una scadenza", spiegando che si potrà ancora trattare anche quando i dazi saranno schizzati ad un livello più elevato. Bessent ha definito la strategia di Trump "ingegnosa", notando che "quando lavori con dazi più alti, lavori più velocemente".Bessent ha parlato anche di, affermando di non vedere, nonostante i continui e ripetuti attacchi di Trump. "Non c'è nulla che mi indichi che dovrebbe dimettersi ora", ha detto Bessent, ricordando che il mandato termina a maggio 2026.