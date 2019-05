FS Italiane, in copertina sulla Freccia di maggio l'arte di Burri in mostra a Venezia

(Teleborsa) -in copertina sulla Freccia di maggio, il magazine del. L'arte del maestro umbro viene raccontata da, curatore della retrospettiva antologica BURRI la pittura, irriducibile presenza, dal 10 maggio al 28 luglio sull’Isola di San Giorgio Maggiore a Venezia. Sempre in Laguna, dall'11 maggio al 24 novembre, i lettori de La Freccia scopriranno latutta al femminile: su 79 artisti invitati ben 42 sono donne.L'intervista a, direttore di Vanity Fair da pochi mesi, apre la rivista con Medialogando, la rubrica dedicata al mondo dei media. E svela come il famoso settimanale si sia trasformato in un ecosistema coinvolgente che si sviluppa come un’opera in tre atti, con l'anticipazione del tema di copertina sui canali social prende infatti il via un progetto che, dalla carta, si sviluppa poi in performance ed eventi live.Il magazine del Gruppo FS Italiane, nel pieno della primavera, propone un'ampia selezione di interessanti itinerari di stagione, tra arte, cultura, natura e tantissimo sport. Tra i molti appuntamenti raccontati nelle pagine del mensile ad Alta Velocità si segnala l', che porta su e giù per il Belpaese, da Bologna a Verona, ultima tappa della corsa rosa, una carovana di 12 milioni di appassionati. Inoltre, dal 6 al 19 maggio, al Foro Italico di Roma gli attesicon i grandi del tennis mondiale, tra cui la promessa azzurra Matteo Berrettini.Non mancano, poi, idee per viaggiare con lentezza e godere di arte e natura:. Quindi, le riflessioni e i racconti di chi viaggia combattendo disabilità e ostacoli, senza frontiere e abbattendo ogni barriera, non solo fisica.La musica diventa poi protagonista con ile l’incontro con il maestro, e poi spazio alla, ai borghi in festa a primavera, agli eventi enogastronomici su e giù per lo Stivale, alInfine, un: 12 ristoranti nel mondo e sette stelle Michelin per un cuoco globale che considera la cucina amore vero. Come quello per sua moglie Teresa, elegante donna palermitana e motore della Beck & Maltese consulting.