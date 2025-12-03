Milano 17:29
43.355 0,00%
Nasdaq 17:33
25.552 -0,02%
Dow Jones 17:33
47.723 +0,52%
Londra 17:30
9.691 -0,11%
Francoforte 17:30
23.682 -0,12%

La Freccia di Dicembre: in cover Sofia Goggia, in marcia verso Milano Cortina 2026

Economia, Trasporti
La Freccia di Dicembre: in cover Sofia Goggia, in marcia verso Milano Cortina 2026
(Teleborsa) - Regina della discesa libera, Sofia Goggia si prepara alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, di cui il Gruppo FS è Mobility Premium Partner. E racconta la sua "devozione al miglioramento" e il suo rapporto con lo sci, disciplina che richiede un impegno costante e lo sviluppo continuo di abilità e competenze.

Un approccio condiviso dal Gruppo FS Italiane che, nel 2025, ha avviato l’apertura di cantieri in diverse regioni e introdotto il nuovo Frecciarossa 1000. Segnali concreti per un Paese che è pronto a cambiare volto, pur rimanendo fedele a sé stesso.

Dicembre, con le piazze addobbate a festa, è il mese ideale per esplorare l’Italia: si va da Torino a Salerno lungo strade vestite di luce, tra installazioni artistiche, presepi monumentali e spettacoli di videomapping. Seguendo la Fiamma Olimpica, si toccano città e borghi attraverso un percorso di 60 tappe fino all’apertura dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026. Tappa a Firenze, dove antiche botteghe artigiane custodiscono tradizioni e memoria, poi a Roma per conoscere i posti legati alla memoria di Pier Paolo Pasolini, a 50 anni dalla sua morte. E, infine, a Sant’Agata de’ Goti, in provincia di Benevento, per assaggiare la mela annurca campana, che qui viene coltivata da secoli.

Tante le interviste ai protagonisti dello spettacolo e della cultura, dall’attrice Tecla Insolia, protagonista del film Primavera, in uscita il 25 dicembre, alla conduttrice Francesca Fialdini, che ha dato alle stampe Come fossi una bambola, in cui affronta il tema delle dipendenze affettive. E poi il regista Pupi Avati, che nel libro Rinnamorarsi racconta i momenti felici, l’amore per la moglie, gli errori e le fragilità di una vita, e Jonathan Canini, giovane talento toscano in giro per l’Italia con lo spettacolo Vado a vivere con me.

Infine, gli appuntamenti culturali. A Roma una mostra evento raccoglie oltre 130 reperti dell’antico Egitto, tra sarcofagi, amuleti e oggetti di vita quotidiana. Napoli celebra Totò con un’esposizione in cui memorabilia inediti si mischiano ai ricordi poetici del comico partenopeo. A Forlì una retrospettiva su Letizia Battaglia racconta il lavoro della fotografa siciliana attraverso più di 200 immagini.
Mentre alla Pinacoteca di Brera Giorgio Armani: Milano, per amore celebra lo stilista e il suo rapporto con la città lombarda.

Tutto questo e altro ancora su La Freccia di dicembre, da sfogliare e leggere in formato digitale su FS Italiane e in copia cartacea, che i lettori potranno prendere sulle Frecce di Trenitalia, nei FRECCIALounge e FRECCIAClub e portare con sé.
Condividi
```