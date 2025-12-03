La Freccia di Dicembre: in cover Sofia Goggia, in marcia verso Milano Cortina 2026

(Teleborsa) - Regina della discesa libera,si prepara alle, di cui il. E racconta la sua "" e il suo rapporto con lo sci, disciplina che richiede un impegno costante e lo sviluppo continuo di abilità e competenze.Un approccio condiviso dalche, nel 2025, ha avviato l’apertura di cantieri in diverse regioni e introdotto il nuovo. Segnali concreti per un Paese che è pronto a cambiare volto, pur rimanendo fedele a sé stesso.Dicembre, con le piazze addobbate a festa, è il mese ideale per esplorare l’Italia:Seguendo la Fiamma Olimpica, si toccano città e borghi attraverso un percorso di 60 tappe fino all’apertura dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026. Tappa a Firenze, dove antiche botteghe artigiane custodiscono tradizioni e memoria, poi a Roma per conoscere i posti legati alla memoria di Pier Paolo Pasolini, a 50 anni dalla sua morte. E, infine, a Sant’Agata de’ Goti, in provincia di Benevento, per assaggiare la mela annurca campana, che qui viene coltivata da secoli.Tante le interviste ai protagonisti dello spettacolo e della cultura, dall’attrice, protagonista del film Primavera, in uscita il 25 dicembre, alla conduttriceche ha dato alle stampe Come fossi una bambola, in cui affronta il tema delle dipendenze affettive. E poi il registache nel libro Rinnamorarsi racconta i momenti felici, l’amore per la moglie, gli errori e le fragilità di una vita, e, giovane talento toscano in giro per l’Italia con lo spettacolo Vado a vivere con me.Infine, gli appuntamenti culturali., tra sarcofagi, amuleti e oggetti di vita quotidiana.con un’esposizione in cui memorabilia inediti si mischiano ai ricordi poetici del comico partenopeo. A Forlì una retrospettiva su Letizia Battaglia racconta il lavoro della fotografa siciliana attraverso più di 200 immagini.Mentre alla Pinacoteca di Brera Giorgio Armani: Milano, per amore celebra lo stilista e il suo rapporto con la città lombarda.Tutto questo e altro ancora suda sfogliare e leggere in formato digitale su FS Italiane e in copia cartacea, che i lettori potranno prendere sulle Frecce di Trenitalia, nei FRECCIALounge e FRECCIAClub e portare con sé.