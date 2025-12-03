La Freccia di Dicembre: in cover Sofia Goggia, in marcia verso Milano Cortina 2026

(Teleborsa) - Regina della discesa libera, Sofia Goggia
si prepara alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026
, di cui il Gruppo FS è Mobility Premium Partner
. E racconta la sua "devozione al miglioramento
" e il suo rapporto con lo sci, disciplina che richiede un impegno costante e lo sviluppo continuo di abilità e competenze.
Un approccio condiviso dal Gruppo FS Italiane
che, nel 2025, ha avviato l’apertura di cantieri in diverse regioni e introdotto il nuovo Frecciarossa 1000
. Segnali concreti per un Paese che è pronto a cambiare volto, pur rimanendo fedele a sé stesso.
Dicembre, con le piazze addobbate a festa, è il mese ideale per esplorare l’Italia: si va da Torino a Salerno lungo strade vestite di luce, tra installazioni artistiche, presepi monumentali e spettacoli di videomapping.
Seguendo la Fiamma Olimpica, si toccano città e borghi attraverso un percorso di 60 tappe fino all’apertura dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026. Tappa a Firenze, dove antiche botteghe artigiane custodiscono tradizioni e memoria, poi a Roma per conoscere i posti legati alla memoria di Pier Paolo Pasolini, a 50 anni dalla sua morte. E, infine, a Sant’Agata de’ Goti, in provincia di Benevento, per assaggiare la mela annurca campana, che qui viene coltivata da secoli.
Tante le interviste ai protagonisti dello spettacolo e della cultura, dall’attrice Tecla Insolia
, protagonista del film Primavera, in uscita il 25 dicembre, alla conduttrice Francesca Fialdini,
che ha dato alle stampe Come fossi una bambola, in cui affronta il tema delle dipendenze affettive. E poi il regista Pupi Avati,
che nel libro Rinnamorarsi racconta i momenti felici, l’amore per la moglie, gli errori e le fragilità di una vita, e Jonathan Canini
, giovane talento toscano in giro per l’Italia con lo spettacolo Vado a vivere con me.
Infine, gli appuntamenti culturali. A Roma una mostra evento raccoglie oltre 130 reperti dell’antico Egitto
, tra sarcofagi, amuleti e oggetti di vita quotidiana. Napoli celebra Totò
con un’esposizione in cui memorabilia inediti si mischiano ai ricordi poetici del comico partenopeo. A Forlì una retrospettiva su Letizia Battaglia racconta il lavoro della fotografa siciliana attraverso più di 200 immagini.
Mentre alla Pinacoteca di Brera Giorgio Armani: Milano, per amore celebra lo stilista e il suo rapporto con la città lombarda.
Tutto questo e altro ancora su La Freccia di dicembre,
da sfogliare e leggere in formato digitale su FS Italiane e in copia cartacea, che i lettori potranno prendere sulle Frecce di Trenitalia, nei FRECCIALounge e FRECCIAClub e portare con sé.