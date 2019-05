ENEA attiva nella lotta all'inquinamento: 5 per mille alla ricerca di soluzioni "plastic free"

(Teleborsa) -torna in campo per la lotta all'inquinamento da plastica ed annuncia chedelle dichiarazioni dei redditi di quest’anno per lo, biodegradabili e a zero impatto ambientale e di. Una tematica su cui l'Agenzia intende investire maggiormente nei prossimi anni.In particolare, i fondi raccolti serviranno per la, in grado di conservare meglio i cibi e ridurre la deperibilità degli alimenti e, di conseguenza, gli sprechi alimentari.Un primo esempio è ilsviluppato dal laboratorio ENEA di Brindisi, che consiste nel ricavare bioplastica dalle acque reflue della filiera casearia, per produrre vaschette per i formaggi o bottiglie per il latte, 100% biodegradabili e compostabili.Unriguarda i processi per valorizzare la plastica presente nelle(RAEE) e ridurre i volumi inviati in discarica o ai termovalorizzatori. Si tratta di una metodologia sperimentale che punta a. Una tecnologia che unisce al vantaggio ambientale, legato alla valorizzazione del rifiuto, la possibilità di ridurre il costo di produzione delle bobine.Per destinare il 5 per mille 2018 a questi progetti è possibile indicare codice fiscale di ENEA: 01320740580. Lo scorso anno il 5 per mille ENEA è stato destinato allo sviluppo dell’intelligenza artificiale di NAO, un piccolo robot utilizzato per incrementare le capacità socio-comunicative dei bambini affetti da autismo del Centro “Pesci Rossi” di Triggiano (Bari).