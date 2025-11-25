Svezia, da BEI 500 milioni di euro a Sandvik per l'innovazione nel settore minerario e lavorazione meccanica

(Teleborsa) - La(BEI) ha firmato un accordo di prestito dacon il gruppo ingegneristico svedese, leader mondiale in attrezzature, servizi e soluzioni digitali per l'industria mineraria, manifatturiera e delle infrastrutture, a sostegno dellaIl programma di investimenti si concentra sullo sviluppo di. Il programma si svolgerà principalmente in"La competitività industriale dell'Europa dipende da investimenti costanti nell'innovazione e nella produzione avanzata", ha affermato, responsabile delle operazioni in Svezia e Finlandia. "Sandvik è un leader tecnologico globale e questo finanziamento contribuirà ad accelerare lo sviluppo di soluzioni industriali automatizzate, digitali e sostenibili che rafforzeranno l'autonomia strategica dell'Europa".La BEI vanta un rapporto di lunga data con Sandvik, avendo finanziato quattro precedenti programmi di ricerca e sviluppo dal 1999."Poniamo una forte attenzione strategica allo sviluppo di soluzioni che migliorino la produttività, la sicurezza e la sostenibilità per i nostri clienti", ha dichiarato. "Il finanziamento della BEI sostiene le nostre iniziative di ricerca e sviluppo a lungo termine e offre flessibilità alla nostra strategia di finanziamento complessiva".Il nuovo finanziamento è in linea con diverse delle principali priorità strategiche del Gruppo BEI, tra cui il programma Strategic TechEU per l'innovazione digitale e tecnologica e l'iniziativa strategica Materie Prime Critiche (CRM). Il progetto contribuisce inoltre al raggiungimento di obiettivi trasversali in materia di coesione, sostenibilità ambientale e azione per il clima.