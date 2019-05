IEG - Music Inside Rimini, con Attiva e DJI si vola in alto

(Teleborsa) - Seconda giornata ricca di appuntamenti per la 4° edizione di Music Inside Rimini , la manifestazione didedicata all'industria della musica professionale, italiana ed internazionale, in scena fino a domani, martedì 7 maggio, al quartiere fieristico riminese., per rendere il pubblico protagonista di un'esperienza esclusiva, grazie al nuovo format Live You Play, protagonista di 3 padiglioni dedicati al mondo del Rock e del Teatro.Anche oggi (6 maggio 2019), in programma numerosi appuntamenti con importanti esponenti del settore:Nell'ambito del progetto “Lighting Designer @work”, oggi è salito in cattedra Massimo ‘Mamo’ Pozzoli, light designer degli spettacoli luminosi dei concerti di artisti come Marco Mengoni, Cesare Cremonini, Emma Marrone etc. Davanti ad un nutrito pubblico di giovani interessati a conoscere tutti i trucchi del mestiere, Pozzoli ha dato dimostrazione della sua arte con un approccio creativo e pratico nella costruzione di una Cue List sulla consolle luci, simulando nei minimi dettagli tutti i passaggi di un clinic “sul campo”.Il mondo dei droni è sempre più in primo piano nel mondo dello show business, per questo non poteva mancare a MiR. Grazie alla collaborazione con Attiva, il più importante distributore del brand DJI, la manifestazione ha riservato a professionisti e appassionati uno spazio per conoscere e approfondire questa affascinante realtà, attraverso un esclusivo corso teorico/pratico intitolato “Aerial Imaging Workshop” tenuto da, uno dei più grandi esperti di videoproduzioni aeree e terrestri, istruttore e esaminatore(Ente nazionale per l’aviazione civile). Tra le tematiche principali anche un focus sull'importanza della regolamentazione sull', che possono aiutare a fare la differenza soprattutto dal punto di vista della sicurezza. Codolo ha dichiarato infatti che “il valore aggiunto di questi dispositivi sta nella capacità di offrire un’ampia visuale agli organizzatori nel backstage. Per questo è necessario puntare sulla formazione per una giusta consapevolezza nell'uso dei droni”.Come si diventa un dj di successo?, azienda leader nel settore, ha organizzato una speciale masterclass “DJ: tips & tricks” in collaborazione con la Music Academy di Rimini (accademia professionale per musicisti) e con i docenti Max Monti, Alex Nocera e con la partecipazione di, uno dei più giovani e affermati DJ e Producer italiani, che ha animato i dancefloor più importanti d’Europa. Il tutto per approfondire gli step principali che chi vuole muovere i primi passi nel mondo della musica elettronica deve seguire.