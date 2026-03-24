Ryanair sigla accordo con le piattaforme di ITH Group

(Teleborsa) - L'accordo di partnership chiuso nei giorni scorsi da Ryanair con le piattaforme di Vola e Fru di ITH Group, operative rispettivamente in Romania e Polonia, sta fornendo le risposte attese sul fronte delle prenotazioni e dei servizi.



Analogamente agli accordi già in essere con le "Approved OTA" di Ryanair, i passeggeri che prenotano attraverso Vola o Fru sono garantiti dalla connessione diretta con la compagnia aerea.



Per Ryanair, quelli di Romania e Polonia sono due mercati importanti e in crescita in termini di rotte e offerte commerciali, anche in vista dell’entrata in vigore dell’orario estivo dei voli.

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