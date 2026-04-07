Universal Music, Pershing Square di Ackman offre un premio del 78% per acquisire l'etichetta discografica
(Teleborsa) - Pershing Square Capital Management (Pershing Square Holdings) ha proposto una fusione con Universal Music Group che porterebbe la quotazione in borsa attraverso una società veicolo statunitense, Pershing Square SPARC Holdings.
Il fondo di Bill Ackman ha stimato il valore dell'offerta per l'etichetta discografica a 30,40 euro per azione, con un premio del 78% rispetto al prezzo di chiusura dell'ultima seduta pari a 17,1 euro.
Secondo i termini della proposta, gli azionisti riceverebbero un totale di 9,4 miliardi di euro in contanti, ovvero 5,05 euro per azione, più 0,77 nuove azioni per ogni azione Universal Music posseduta.
(Foto: Alexey Ruban su Unsplash)
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