Ue, domani Bruxelles pubblica le previsioni economiche di primavera

(Teleborsa) -e per l'Italia la pagella si preannuncia impietosa. Dalleemerge unSe lo scenario economico, tra Brexit, elezioni europee e guerra dei dazi, risulta complesso per tutti per l'Italia la situazione, vista da Bruxelles, appare ancora più difficile tanto da farA giugno, dall'Ue, potrebbe, infatti, arrivare la richiesta di una manovra da oltre 30 miliardi per il 2020 o l'alternativa più dura di una procedura sul debito eccessivo.Seppur sufficiente a uscire dalla recessione tecnica in cui l'economia del Paese era piombata negli ultimi trimestri dello scorso anno, la: almeno la metà rispetto a quella registrata dall'Eurozona e quasi inesistente a confronto dello 0,7% messo a segno dalla Spagna.frutto di un rimbalzo delle esportazioni e della ricostituzione delle scorte di magazzino da parte delle aziende.L'Ue punta il dito contro l'Italia per quanto riguardaSe l'Italia riuscirà, per il momento, a non cadere sottola resa dei conti ci sarà, comunque, il prossimo autunno quando,Proprio oggi, in un'intervista a La Stampa, ha auspicatoPer liberarsi dalla crisi – secondo Kurz – "dobbiamo tutti lavorare per ridurre il nostro rapporto deficit/Pil e rispettare le regole del Patto di stabilità". Il cancelliere ha sottolineato che servono regole ferree per "impedire che l'Italia, ad esempio, finisca per diventare una seconda Grecia attraverso una politica del debito irresponsabile mettendo in pericolo l'intera zona euro".