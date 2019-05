Elica, ricavi in crescita e rafforzamento dei margini nel trimestre

Elica

(Teleborsa) - Nel primo trimestre 2019ha realizzatoper 116,6 milioni di Euro in calo dell'1,9% rispetto al primo trimestre 2018 (-3% al netto dell’effetto cambio).L' Ebitda è pari a 10,2 milioni(9,7 milioni nello stesso periodo del 2018), con un margine sui ricavi dell’8,8% in netto miglioramento rispetto a 8,1% del primo trimestre del 2018. Al netto dell’effetto IFRS 16, l’Ebitda è pari a 9,5 milioni di Euro, con un margine sui ricavi dell’8,2%.Ildi Pertinenza del Gruppo è pari a 1,4 milioni di Euro,rispetto a 1 milione del primo trimestre 2018.vedremo unae degli investimenti in marketing" ha dichiaratodi Elica.Tra gli altri risultati, l'è pari a 4,3 milioni e si confronta con i 4,8 milioni realizzati nei primi tre mesi del 2018, per maggiori ammortamenti legati al pieno effetto degli investimenti a supporto dello sviluppo della nuova gamma prodotti lanciata lo scorso anno.Laal 31 marzo 2019 è pari a -67,4 milioni di Euro (-73 milioni nel 1°trimestre 2018) rispetto a -56,3 al 31 dicembre 2018