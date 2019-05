FinecoBank, utile netto in crescita nel 1° trimestre

FinecoBank

(Teleborsa) - Migliorano i risultati dinei primi tre mesi del nuovo anno.(+1,8% a/a) trainati dall'area Investing (+15,2% a/a) con management fees in crescita del 13,7% a/a grazie alla maggiore incidenza dei Guided Products and Services e al contributo di Fineco Asset Management, oltre al continuo miglioramento della produttività della Rete. Si conferma il contributo positivo dell’area Banking (+4,9% a/a), supportata dall'aumento della liquidità transazionale e dalla maggiore incidenza dell’attività di lending. Il contributo delè in calo (-20% a/a) per via della minore volatilità di mercato e delle nuove normative in vigore., in crescita dell’8,9% rispetto a marzo 2018.ed evidenzia un incremento del 6,1% a/a e una diminuzione del 4,6% rispetto al risultato di periodo registrato nel quarto trimestre 2018 pari a 65,6 milioni."I risultati molto positivi conseguiti nel primo trimestre confermano la qualità di un modello di business in grado di affrontare tutte le fasi di mercato e di creare valore per gli azionisti nel lungo termine grazie a una strategia di crescita sana, solida e sostenibile - ha dichiarato, Amministratore Delegato e Direttore Generale di FinecoBank - . Un modello in grado di generare trimestre su trimestre un flusso di ricavi ben diversificato e una crescita costante di nuovi clienti, attratti dalla qualità dei servizi e della nostra customer experience, senza il ricorso a campagne commerciali di breve periodo".In una nota diffusa stamane,e FinecoBank fanno sapere di aver posto le basi per la piena indipendenza di FinecoBank. I rispettivi Consigli di Amministrazione hanno approvato una serie di azioni e procedure che dovranno essere realizzate da UniCredit e Fineco, al fine di assicurare a Fineco di poter operare come società pienamente indipendente dal punto di vista regolamentare, di liquidità ed operativo, anche nel caso di potenziale futura uscita dal Gruppo UniCredit