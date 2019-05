Buzzi Unicem approva i risultati ottenuti nei primi tre mesi dell'anno

Buzzi Unicem

(Teleborsa) - Si riunisce in data odierna il Consiglio di Amministrazione di Buzzi Unicemper esaminare sinteticamente l'andamento economico nei primi tre mesi dell'esercizio 2019 e la posizione finanziaria netta a fine trimestre.Ildel Gruppo si èrispetto ai 539,1 milioni realizzati nel primo trimestre del 2018. L'effetto dovuto alle variazioni dei tassi di cambio è stato favorevole per 16,8 milioni. A parità di perimetro e cambi costanti, il fatturato sarebbe aumentato di 17,6%.al 31 marzo 2019 invecerispetto a fine dicembre 2018. Sul dato hanno inciso spese in conto capitale per complessivi 67,9 milioni (52,3 milioni il corrispondente valore nel 2018), e la prima applicazione del principio IFRS 16 che ha comportato l'iscrizione di nuove passività finanziarie per leasing pari a 90,7 milioni di euro.Nel primo trimestre dell'anno in corso,realizzati dal gruppo hanno ottenuto unrispetto all'anno precedente, agevolato dalle favorevoli condizioni meteo rispetto a quelle avverse di inizio 2018, caratterizzato anche da un minor numero di giornate lavorative in relazione al calendario della Settimana Santa.La crescita delle spedizioni è risultata incoraggiante negli Stati Uniti e particolarmente consistente in Europa Orientale e Centrale. In continuità con la decelerazione registrata nell'ultimo trimestre dell'anno passato e con la contrazione del commercio internazionale, nei primi mesi del 2019 si sono estesi i segnali di indebolimento e perdita di slancio dell'attività economica mondiale. Le prospettive di crescita sono peggiorate e la revisione al ribasso delle previsioni rispecchia una generale debolezza del settore industriale.Per quanto riguarda la, l'andamento operativo del primo trimestre, assai agevolato dal confronto con lo stesso periodo dell'anno precedente è risultato più favorevole rispetto agli sviluppi attesi. Si tratta, tuttavia, di un periodo volatile e poco significativo rispetto ai risultati di tutto l'anno. Per tali motivi la compagnia, prima di determinare con maggior accuratezza le aspettative per l'esercizio in corso, preferisce attendere i risultati del primo semestre, quando gli effetti dovuti alla stagionalità si saranno attenuati. Ad oggi, quindi, questa conferma