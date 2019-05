Dl Crescita, le PMI sollecitano un piano organico di misure

(Teleborsa) -. E' quanto emerso dalle audizioni di Confindustria , quest'ultima associazione rappresentativa del tessuto di piccole e medie imprese italiane e dell'artigianato."Il Decreto Crescita contiene, alcune positive e altre di segno opposto. In generaledi misure e riforme finalizzato al rilancio dello sviluppo economico", afferma Rete Imprtese Italia, intervenuta oggi con una delegazione guidata da Cesare Fumagalli, Segretario Generale di Confartigianato, all’audizione sul Decreto Crescita presso le Commissioni riunite Bilancio e Finanze di Camera e Senato.Tra le misure certamente positive indicate dall'associazione c’è la riattivazione delin beni strumentali, attraverso la riproposizione del,la semplificazione operativa e il potenziamento dellaIn materia, Rete Imprese Italia apprezza l’innalzamento progressivo dellasugli immobili strumentali, ma sollecita coerenza nellae oneri a carico delle imprese con l’eliminazione degli obblighi comunicativi, dopo che dal 1° gennaio è in vigore l’obbligo della fatturazione elettronica. Non ci sono più ragioni per tenere in piedi split payment e reverse charge, e si chiede la riduzione dall’8 al 4% dellarelativi a spese che conferiscono detrazioni fiscali, l’applicazione alle imprese personali in contabilità semplificata della revisione dellas, la modifica delle modalità di determinazione del reddito per i soggetti forfetari secondo le regole previste per chi opera in contabilità semplificata, la proroga la 1° gennaio 2020 dell’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi per i soggetti con volume d’affari superiore a 400mila euro".sulla norma che trasforma in sconto gliche, come formulata, escluderebbe dal mercato le piccole imprese.Rete Imprese Italia sollecita poialle misure diaffinché siano effettivamente fruibili dalle micro e piccole imprese di tutti i settori. In proposito, chiede anche un adeguatoper la realizzazione di interventi di digitalizzazione delle micro e piccole imprese al fine di soddisfare il fabbisogno emerso nella prima fase di attuazione dell’incentivo.