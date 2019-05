Ripartenza estiva di Volotea da Bergamo

(Teleborsa) -investe sull’aeroporto die ripristina i collegamenti estivi per(dall’11 maggio, fino a 2 frequenze settimanali nei periodi di maggiore traffico, il sabato e la domenica, per un totale di 10.500 biglietti in vendita),(dall’11 maggio, 2 frequenze settimanali - il sabato e la domenica - per un totale di 12.600 biglietti in vendita) e(rotta esclusiva del vettore disponibile dal 31 maggio, fino a 9 frequenze settimanali nei periodi di più intenso traffico per un totale di 33.000 biglietti in vendita). A questi si aggiungono i voli esclusivi Volotea per la Croazia: dal 4 giugno si ricomincia a volare permentre, dal giorno successivo, perL’offerta Volotea a Milano Bergamo per il 2019 prevede 62.000 posti in vendita da e per lo scalo, +20% rispetto al 2018, quando il vettore ha trasportato a Milano Bergamo 52.000 passeggeri.