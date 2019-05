Ambienthesis vince ricorso presso Consiglio di Stato polacco

Ambienthesis

(Teleborsa) -fa sapere che il Consiglio di Stato polacco ha annullato con rinvio la sentenza con cui il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) di Lodz bocciava il ricorso della controllata Ekotekno per l'inclusione dell'impianto di gestione dei rifiuti in costruzione all’interno del “Piano dei rifiuti relativo alla Regione di Lodz per gli anni 2016-2022 con estensione per gli anni 2023-2028”.La causa verrà ora nuovamente esaminata dallo stesso TAR di Lodz, che dovrà tenere conto delle linee guida dettate dal Consiglio di Stato che saranno contenute nelle motivazioni della sentenza. Queste costituiranno il presupposto giuridico affinché Ekotekno possa procedere con lo sviluppo dell'iniziativa imprenditoriale all'interno delle linee programmatiche del Piano Regionale dei Rifiuti.