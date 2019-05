Enav, accordo con i sindacati sul Piano industriale

(Teleborsa) - Grande soddisfazione è stata espressa dadopo la firma, avvenuta nella serata di ieri, per l'sulper il rilancio delle attività.Il piano prevede une soprattutto contiene le indicazioni delle priorità strategiche del gruppo in termini di progetti ed investimenti.Per ENAV, la firma "rappresenta un'i, migliorandone performance, produttività e competitività, e continuando a garantire i massimi livelli di safety e di qualità del servizio", come si legge in una nota del gruppo.Nel dettaglio, per l'azienda significherà una "semplificazione organizzativa" con una struttura e procedure più agili, "favorendo, al contempo, la crescita professionale delle proprie risorse e consentendo di predisporre una più efficace pianificazione dei costi e degli investimenti di lungo termine".Il piano industriale 2018-2022, in linea con il contesto normativo definito dal Single European Sky, "avrà poi une consentirà di gestire al meglio le rapide variazioni della domanda di traffico aereo a beneficio delle compagnie aeree e quindi dei passeggeri", permettendo al gruppo di "consolidare una posizione di leadership rispetto agli altri service provider europei, guidando l’evoluzione tecnologica dell’Air Traffic Management".L'accordo prevede l'in modo da adeguare ogni comparto alle nuove necessità, oltre all'introduzione di, in particolare per i controllori del traffico aereo.