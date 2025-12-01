Thyssenkrupp Steel, accordo con i sindacati su maxi piano di ristrutturazione fino al 2030

Thyssenkrupp Steel

(Teleborsa) -ha raggiunto una "traguardo decisivo" nel processo di riallineamento strategico, trovando uncon ile isui dettagli finali del piano di conciliazione degli interessi, del piano sociale e di ulteriori intese aziendali. Contestualmente, è stato assicurato il finanziamento necessario per ilfino al 30 settembre 2030, con termini mantenuti confidenziali. Le parti hanno quindi firmato un accordo collettivo di ristrutturazione valido fino alla stessa data, aprendo la strada all’attuazione operativa del nuovo assetto industriale.Il piano, presentato lo scorso novembre, prevede unaa 8,7–9 milioni di tonnellate, il taglio o l’esternalizzazione di circae investimenti strategici, tra cui quello nel nuovo impianto di riduzione diretta in costruzione a Duisburg. L’azienda punta a migliorare rapidamente efficienza e struttura dei costi, mantenendo l’obiettivo di una produzione siderurgica carbon-neutral nel lungo periodo."Grazie ai nostri sforzi congiunti, siamo riusciti a spazzare via gli ultimi ostacoli sulla strada verso la firma dell’accordo e abbiamo raggiunto un risultato sostenibile. Tutte le parti hanno assunto le proprie responsabilità. Questo è incoraggiante e rappresenta un segnale molto forte per Steel e per l’intera regione", ha commentato, presidente del Supervisory Board di thyssenkrupp Steel."Da quando abbiamo presentato il nostro concetto industriale, abbiamo affrontato in modo coerente i compiti che ci si presentavano, passo dopo passo, e con la conclusione dell’accordo collettivo di ristrutturazione abbiamo tagliato il nodo gordiano, così da rendere thyssenkrupp Steel pronta per il futuro – ha aggiunto la Ceo,–. Il nostro obiettivo è molto chiaro: nel lungo termine puntiamo a occupare una posizione di leadership nel contesto competitivo europeo. Ora abbiamo creato i presupposti per farlo".