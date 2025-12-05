Alerion Clean Power, Eolica PM ceduta a Estra per 155,9 milioni di euro. Confermata guidance 2025

Alerion Clean Power

(Teleborsa) -ha sottoscritto unper la cessione del 100% di, società che gestisce unoperativo da 52 MW a Pontelandolfo (BN). L’operazione, conclusa con– parte del– rientra nella strategia di equity recycling prevista dal Piano Industriale 2025-2028. L’Enterprise Value è pari a, mentre il corrispettivo complessivo per la vendita delle quote ammonta a circa 133,9 milioni di euro, includendo 2,6 milioni per l’acquisto dei crediti soci. Il pagamento avverrà integralmente per cassa al closing, atteso entro fine 2025.A seguito dell’operazione, Alerion ha confermato laper undi circa"La sottoscrizione dell’accordo con un partner del prestigio di Estra rappresenta un’importante conferma della solidità del nostro percorso industriale e della qualità degli asset che sviluppiamo", ha dichiarato il presidente e AD, sottolineando come l’operazione rafforzi il modello di equity recycling già avviato con la partnership conLa società ha inoltre ribadito che la strategia industriale prevede un uso combinato diper ottimizzare il capitale e sostenere nuove iniziative di crescita.