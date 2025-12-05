Milano 17:35
Alerion Clean Power, Eolica PM ceduta a Estra per 155,9 milioni di euro. Confermata guidance 2025

Finanza
(Teleborsa) - Alerion Clean Power ha sottoscritto un accordo per la cessione del 100% di Eolica PM, società che gestisce un parco eolico operativo da 52 MW a Pontelandolfo (BN). L’operazione, conclusa con Estra – parte del Gruppo Plures – rientra nella strategia di equity recycling prevista dal Piano Industriale 2025-2028. L’Enterprise Value è pari a 155,9 milioni di euro, mentre il corrispettivo complessivo per la vendita delle quote ammonta a circa 133,9 milioni di euro, includendo 2,6 milioni per l’acquisto dei crediti soci. Il pagamento avverrà integralmente per cassa al closing, atteso entro fine 2025.

A seguito dell’operazione, Alerion ha confermato la guidance per un EBITDA 2025 di circa 200 milioni di euro.

"La sottoscrizione dell’accordo con un partner del prestigio di Estra rappresenta un’importante conferma della solidità del nostro percorso industriale e della qualità degli asset che sviluppiamo", ha dichiarato il presidente e AD Josef Gostner, sottolineando come l’operazione rafforzi il modello di equity recycling già avviato con la partnership con Alperia.

La società ha inoltre ribadito che la strategia industriale prevede un uso combinato di full ownership e partnership per ottimizzare il capitale e sostenere nuove iniziative di crescita.

(Foto: Zbynek Burival on Unsplash)
