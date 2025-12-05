Alerion Clean Power, Eolica PM ceduta a Estra per 155,9 milioni di euro. Confermata guidance 2025

(Teleborsa) - Alerion Clean Power
ha sottoscritto un accordo
per la cessione del 100% di Eolica PM
, società che gestisce un parco eolico
operativo da 52 MW a Pontelandolfo (BN). L’operazione, conclusa con Estra
– parte del Gruppo Plures
– rientra nella strategia di equity recycling prevista dal Piano Industriale 2025-2028. L’Enterprise Value è pari a 155,9 milioni di euro
, mentre il corrispettivo complessivo per la vendita delle quote ammonta a circa 133,9 milioni di euro, includendo 2,6 milioni per l’acquisto dei crediti soci. Il pagamento avverrà integralmente per cassa al closing, atteso entro fine 2025.
A seguito dell’operazione, Alerion ha confermato la guidance
per un EBITDA 2025
di circa 200 milioni di euro
.
"La sottoscrizione dell’accordo con un partner del prestigio di Estra rappresenta un’importante conferma della solidità del nostro percorso industriale e della qualità degli asset che sviluppiamo", ha dichiarato il presidente e AD Josef Gostner
, sottolineando come l’operazione rafforzi il modello di equity recycling già avviato con la partnership con Alperia
.
La società ha inoltre ribadito che la strategia industriale prevede un uso combinato di full ownership
e partnership
per ottimizzare il capitale e sostenere nuove iniziative di crescita.(Foto: Zbynek Burival on Unsplash)