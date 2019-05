Alstom, a Nola (NA) nuovo impianto di "manutenzione pesante" per treni Italo

(Teleborsa) -

Centro di Servizi e Manutenzione "Alstom" presso Interporto Campano di Nola, Comune della Città Metropolitana di Napoli. Inaugurata una nuova area dedicata agli interventi 4.0 sui convogli ferroviari della flotta Alta Velocità Italo di Nuovo Trasporto Viaggiatori (NTV), presente Vincenzo De Luca, Governatore della Campania, Michele Viale, Amministratore delegato di Alstom Ferrovia, Olivier Giacomini, Direttore generale Alstom, Claudio Ricci, AD Interporto Campano S.p.A. e Paolo Belforte, Chief Operation Officer Italo NTV.



Il Centro di manutenzione Alstom di Nola, aperto nel 2011 per gestire la manutenzione dei treni Italo prodotti appunto da Alstom, sorge all’interno dell’area di Interporto Campano su una superfice totale di 140.000 metri quadrati. Il "deposito" è stato ora potenziato con la realizzazione di un nuovo fabbricato dedicato alle attività di manutenzione pesante della flotta di Italo, previste al raggiungimento dei 3 milioni di km. Il nuovo complesso, di circa 8800 metri quadri di superficie, è dotato di 3 binari provvisti di tutte le strumentazioni e le apparecchiature necessarie appunto per la manutenzione pesante. Oltre un ulteriore binario esterno per il parcheggio dei treni.



Il "complesso" di Nola, dove vi operano oltre 160 persone, è un esempio di "Deposito 4.0": gli esperti lavorano 24 ore al giorno 7 giorni su 7, avvalendosi dei più avanzati strumenti di diagnostica, come il train tracer", strumento di manutenzione predittiva che permette di analizzare e capire in remoto cosa stia accadendo a bordo, prevenire guasti e problemi, garantendo una maggiore disponibilità della flotta agli operatori e un migliore servizio ai passeggeri.

"La manutenzione è una parte integrante del servizio globale -. Grazie a questo nuovo ampliamento Alstom garantisce a Italo servizi di manutenzione completa di tutte le attivitàcomposta al momentoAlta Velocità, tutti di produzione Alstom".

. Una manutenzione puntuale e dettagliata, a partire dalla cura dei singoli dettagli, è alla base dell’affidabilità dei nostri treni. Iniziano da qui i successi di Italo che in questi 7 anni di attività ha raggiunto importanti traguardi,L'Amministratore delegato di Interporto Campano S.p.A., Claudio Ricci, ha espresso la propria soddisfazioneche, tramite le imprese di costruzioni socie, lae la, ha realizzato il nuovo impianto rispettando le scadenze previste.