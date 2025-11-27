La Italo Stars Cup porta in campo i campioni del passato di Roma e Lazio

(Teleborsa) - Si è svolta la prima edizione della, un torneo calcistico aziendale organizzato da Italo con i grandi campioni del passato della Roma e della Lazio.si sono confrontati con leggende del calcio quali, difensore giallorosso tra il 1990 e il 2003,, vincitore della Coppa Italia 2003-2004 con la Lazio,, giocatore della Roma tra il 2004 e il 2013, e, in maglia giallorossa dal 2016 al 2020. La premiazione è stata affidata a, icona del calcio mondiale e Campione del Mondo con la Nazionale Italiana nel 1982.L’evento è stato pensato come, per rafforzare i valori di uguaglianza, rispetto e collaborazione, gli stessi che Italo promuove ogni giorno. "Una giornata di sport e di condivisione. Un’occasione di team building per i nostri dipendenti, con la partecipazione di grandi campioni sportivi", ha spiegato, Responsabile People Care, Workplace Experience & Quality Management di Italo, aggiungendo "lo sport è un veicolo di valori sani quali uguaglianza e rispetto, gli stessi che portiamo avanti quotidianamente in azienda".