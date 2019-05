GME, prezzo unico nazionale elettricità ai massimi di sei anni

(Teleborsa) - Ad aprile il, prezzo unico nazionale dell'elettricità, pari a 53,35 euro/MWh ha toccato i massimi degli ultimi sei anni e, in controtendenza rispetto alle consuete dinamiche stagionali, segna anche un lieve incremento su marzo. È quanto emerge dalla newsletter mensile del, GME.Tali dinamiche si realizzano in un contesto caratterizzato da un forte calo delle importazioni (-1.500 MWh circa su marzo, -1.200 MWh circa sul 2018), in particolare dallae dalla, i cui effetti vanno a sommarsi, su base annuale, alla riduzione dell'offerta idrica più competitiva del centro-settentrione (-1.800 MWh circa) e, su base mensile, alla lieve ripresa del prezzo del gas.A livello zonale in crescita il prezzo in(63,50 euro/MWh) allarga la distanza dalle altre zone, attestatesi tra 49,51 euro/MWh dellae 53,32 euro/MWh di Nord e Centro Nord.